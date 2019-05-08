Достройка домов для обманутых дольщиков вошла в план достижения национальных целей в РФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года, следует из текста документа, опубликованного в среду на сайте правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в целях реализации указа президента России от 7 мая 2018 года в среду утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года. План содержит перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к государственным программам и национальным проектам и программам.

"Для обеспечения возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей необходимо <...> увеличение объема жилищного строительства, в том числе предусмотрев <...> достройку проблемных объектов", - говорится в документе. По данным Минстроя РФ на 1 января 2019 года, всего в стране зарегистрировано 1338 проблемных домов в 68 регионах.

Среди иных мер для достижения национальной цели документом предлагается обеспечение инфраструктурой участков под жилищное строительство и развитие рынка индивидуальных домов, в том числе за счет формирования рынка ипотеки для этого сегмента жилья. Также в план вошло формирование механизмов поддержки жилищно-строительных кооперативов, в том числе рынка ипотечного кредитования под залог паенакоплений и развитие программ жилищного строительства на сельских территориях. Отмечены в плане и внедрение стандартов комплексного развития территорий и необходимость повышения уровня благоустройства частных домовладений.

Также план указывает на необходимость развития рынка долгосрочной аренды, реализации программ капитального ремонта жилья, роста числа семей, которые используют господдержку для улучшения жилищных условий, в том числе и за счет ипотечных программ в регионах и для семей с детьми.

Для реализации указа президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" были разработаны паспорта 12 нацпроектов, всего на их реализацию будет направлено 25,7 трлн рублей. В их число входит нацпроект "Жилье и городская среда", который состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий этого нацпроекта превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.