Кабмин выделил 450 млн рублей на жилье для пострадавших при пожарах в Забайкалье

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда на строительство и приобретение жилья для людей, пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Выделить в 2019 году Минстрою... бюджетные ассигнования в размере до 450000 тыс. рублей в целях предоставления субсидии бюджету Забайкальского края", - указано в тексте документа. В нем уточняется, что деньги пойдут на "софинансирование реализации мероприятий" по обеспечению тех, кто потерял собственное или арендуемое жилье, новыми жилыми помещениями.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на покупку и строительство нового жилья взамен утраченного общей площадью 9 тыс. кв. м.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадало 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил около 100 жилых домов. Травмы получили 36 человек.

25 апреля президент России Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Он поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим. Врио губернатора Александр Осипов сообщил, что власти намерены до 15 октября обеспечить погорельцев новыми домами. В конце апреля по распоряжению правительства РФ в Забайкальский край поступило 55,3 млн рублей из федерального бюджета для выплаты компенсаций пострадавшим.