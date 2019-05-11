Госдума обсудит с банковским сообществом вопрос снижения ипотечной ставки до 8%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы 14 мая проведут парламентские слушания, на которых обсудят вопросы снижения процентных ставок и повышения доступности ипотечного кредитования для граждан. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Есть поручение нашего президента Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию: проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее", - напомнил политик. "На следующей неделе комитет по финансовому рынку проведет парламентские слушания, куда мы пригласили представителей Центрального банка РФ, банковского сообщества, экспертов. Обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены, а возможность купить собственное жилье появилась у еще большего количества наших граждан", - сказал он.

Спикер убежден, что "затягивать с реализацией этой меры нельзя". "Люди ждут этого решения", - подчеркнул он.

По словам председателя Госдумы, "кроме снижения процентных ставок, также необходимы меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан". Он отметил, что уже принят и вступил в силу закон об "ипотечных каникулах", который защищает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чтобы они не потеряли свое единственное жилье.

Также готовится к рассмотрению законопроект, который позволит многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети, получить дополнительно компенсацию в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. "Мы рассмотрим его в приоритетном порядке, чтобы эти средства могли получить те семьи, где в 2019 году уже родились дети", - подтвердил глава палаты. "То, какие дополнительные меры адресной социальной поддержки возможны и какие законодательные решения для этого необходимы, депутаты также обсудят в ходе парламентских слушаний", - заключил Володин.