Застройщик самостроя в Сочи предоставит дольщикам другое жилье

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Застройщик дома на улице Белорусской в Адлерском районе Сочи, который был возведен с нарушением требований безопасности, предлагает собственникам в качестве компенсации жилье в Лазаревском районе. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Всего 74 человека по Белорусской. 13 из них компенсации уже полностью получили, еще 28 получили частично, но продолжают получать. В том числе желающим в качестве компенсации предоставляется жилье в жилом комплексе "Семейный" в Лазаревском районе", - сказали в пресс-службе.

Адвокат Михаил Школьник, представляющий интересы жильцов, сообщил ТАСС, что люди пытаются сохранить дом. "Всего в домах 420 квартир, из них продано 140 квартир, там около 100 собственников. В их числе примерно 15 сочинцев, остальные иногородние. Из всех жителей два покупателя, у которых жилье в доме на Белорусской является единственным. Это женщина с четырьмя детьми и мужчина с тремя детьми, они снимают жилье", - сказал Школьник.

Три многоквартирных 14-этажных дома на улице Белорусской в Сочи, на крыше одного из которых собственники жилья, пытаясь привлечь внимание к проблеме, написали "SOS", были признаны судом самовольными постройками, подлежащими сносу. По данным мэрии, объекты возведены с нарушениями строительных норм, без соблюдения требований безопасности и создают угрозу жизни проживающих в них людей. Снос домов оценен в 103 млн рублей, все затраченные средства должны быть выплачены дольщикам до 1 июня 2019 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года в регионе снесены 372 строения.

В Сочи суды признали незаконными постройками, подлежащими сносу, 54 объекта строительства.