Данные о 60% границ муниципальных образований РФ внесли в госреестр недвижимости

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сведения о границах 60% муниципальных образований Российской Федерации внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по итогам I квартала 2019 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

"По итогам первого квартала 2019 года в ЕГРН содержатся сведения о границах 60% муниципальных образований РФ. В январе-марте внесены сведения о границах 319 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 1 апреля 2019 года в ЕГРН содержатся сведения о 13,14 тыс. границ муниципальных образований РФ из 21,88 тыс. 12 субъектов РФ завершили работу по внесению границ. Среди них Республики Алтай и Татарстан, Алтайский край, Амурская, Владимирская, Воронежская, Новосибирская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская, Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом в ЕГРН отсутствует информация о границах муниципальных образований на территории Москвы, Севастополя, Магаданской и Ростовской областей, Республики Крым, а также Чукотского автономного округа.

"Наличие актуальных сведений в реестре способствует развитию территорий, рациональному использованию земельных ресурсов, эффективному налогообложению, а также гарантирует права собственников недвижимости, снижает риски ведения бизнеса", - приводятся в сообщении слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марины Семеновой.