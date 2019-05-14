Аксенов поручил разработать ипотеку с особыми условиями для крымских семей с первенцами

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил разработать ипотеку со льготными условиями для молодых семей региона, где рождаются дети. Об этом он сообщил во вторник на заседании Совета министров Крыма при обсуждении планов по реализации национальных проектов, в том числе - нацпроекта "Демография", предполагающего поддержку семей с детьми.

"Молодым семьям главное - жилье. За эту неделю давайте отработаем меры по расширению получения ипотечных кредитов, [чтобы] все молодые семьи, которые не имеют жилья и рожают первого ребенка, могли обратиться за ипотекой", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что при этом условия получения такой ипотеки должны быть приемлемы для молодежи. Например, действующая сейчас ипотека для таких семей предполагает в качестве обязательного условия доход отца семейства не менее 50 тыс. рублей, тогда как в реальности недавно начавший работу специалист получает гораздо меньше.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Совета министров, специальная ипотека будет предполагать льготы для молодых семей. Какие именно будут условия ипотеки, сейчас прорабатывается.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.