Пять российских регионов направили данные об износе сетей ЖКХ в Минстрой

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Информацию об изношенных коммунальных сетях в Минстрой РФ, по состоянию на 14 мая, направили только пять российских регионов из 85 (около 6%), сообщил во вторник замглавы министерства Максим Егоров на всероссийском селекторном совещании по прохождению отопительного сезона.

Егоров напомнил, что регионы до 15 мая должны направить в Минстрой данные о сетях жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ которых превышает 60%. На основе этой информации будет формироваться подпрограмма модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"По состоянию на 14 мая, информацию в адрес Минстроя России направили лишь пять регионов - это Камчатский и Ставропольский края, Амурская, Свердловская и Тюменская области. Коллеги, прошу отнестись к этому серьезно", - сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ и Фонд ЖКХ должны до 1 июня 2019 года оценить количество и техническое состояние изношенных коммунальных сетей, а также рассчитать, какой объем средств требуется на их модернизацию. Отмечалось, что общий объем финансирования может превысить 366 млрд рублей.