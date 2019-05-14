Мутко призвал регионы соблюдать лимит роста коммунальных тарифов на 2,4%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Регионы не должны обходить лимиты роста коммунальных тарифов с помощью лазеек в законодательстве, такое мнение высказал вице-премьер Виталий Мутко во вторник на всероссийском селекторном совещании с регионами в правительстве.

"Прошу руководителей [регионов] провести работу с населением о запланированном с 1 июля повышении платы граждан за коммунальные услуги, в среднем по стране она будет индексирована на 2,4%. [Рассчитываю], что обходные маневры в ваших региональных комиссиях не будут включены, чтобы не получалось, что мы принимаем предельные индексы, а потом находим обходы - то за счет нормы потребления, то других источников", - сказал вице-премьер.

В ноябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на коммунальные услуги в 2019 году. Это решение связано с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличиваются на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%. Ранее, с 2013 года, тарифы увеличивались раз в год, с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию.