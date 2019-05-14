Жилищные кооперативы создадут в Хабаровском крае для снижения стоимости жилья

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют увеличить объемы строительства жилья с помощью жилищных строительных кооперативов (ЖСК), в настоящее время ведется поиск соответствующих площадок, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края во вторник.

"[Идет] реализация пилотного проекта по созданию жилищных кооперативов. Его суть заключается в том, что жителям, объединившимся в ЖСК, бесплатно передаются земельные участки из краевой или муниципальной собственности с инфраструктурой и коммуникациями. Это позволит снизить стоимость строительства квадратного метра", - говорится в сообщении.

Летом в правительстве края начнутся консультации жителей по вопросу объединения в ЖСК. Вступить в кооператив смогут работники бюджетных организаций, многодетные и молодые семьи.

Министерство строительства Хабаровского края в настоящее время ведет поиск подходящих площадок для строительства. Один из домов планируется построить в микрорайоне Хабаровска "Березки", где краевые власти уже вложили средства в подведение коммуникаций и развитие социальной инфраструктуры. В ближайшие годы здесь появятся несколько детских садов и школа. "Сегодня мы уточняем границы участка. Планируется, что после формирования ЖСК, он будет передан кооперативу. Кроме того, мы провели переговоры с потенциальным подрядчиком, который готов построить дом с доступной ценой за квадратный метр", - приводятся в сообщении слова министра строительства края Александра Шабовты.

По данным регионального министерства строительства, проблема приобретения жилья наиболее остро стоит перед молодежью. Нуждающимися в улучшении жилищных условий в Хабаровском крае сегодня признаны порядка 4,7 тыс. молодых семей. Краевая и федеральная жилищные программы ежегодно смогут оказать поддержку 500-600 семьям.