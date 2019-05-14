Публичные слушания по реновации начались еще в пяти районах Москвы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Публичные слушания по кварталам реновации стартовали во вторник в столичных районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино, Покровское-Стрешнево и Лосиноостровский. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Стартовал новый этап публичных слушаний по программе реновации. Согласно представленным на обсуждение проектам, построить новые кварталы предлагается в районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и Покровское-Стрешнево. Обсуждения пройдут и в Лосиноостровском районе (два квартала в Бабушкинском районе планируют строить одновременно с реконструкцией дороги в Лосиноостровском)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ознакомиться с проектами можно будет с 20 по 27 мая, в каждом из районов-участников нового этапа слушаний будут открыты тематические экспозиции. Также экспозиция представлена в информационном центре по программе реновации по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.

28 мая пройдут собрания участников публичных слушаний, жители смогут публично обсудить все особенности проектов. Также замечания и пожелания будут приниматься еще в течение недели после проведения собраний, после чего будут переданы архитекторам и проектировщикам.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся в сообщении, все проекты кварталов создавались после изучения мнений местных жителей. Среди объектов, которые планируется построить в новых кварталах, - детские сады, школы, поликлиники, спортивные и досуговые центры.

На сегодняшний день жители обсудили уже 12 проектов кварталов реновации. Как сообщалось ранее, первые публичные слушания по ним стартовали в конце марта в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок. Следующие публичные слушания прошли в районах Бутырский, Бирюлево Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово. До конца года слушания пройдут по всем 89 проектам планировок территорий по программе реновации.