Спрос москвичей на экстерриториальную регистрацию недвижимости вырос на 45% с начала года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Спрос жителей Москвы на экстерриториальную регистрацию недвижимости вырос на 45% с начала 2019 года. В апреле поступило более 7 тыс. заявлений, в то время как в январе их было зафиксировано порядка 4,8 тыс., сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра - это возможность обращаться за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения регистрируемого объекта недвижимости.

"Управлением Росреестра по Москве в апреле 2019 года принято 7 тыс. 45 заявлений на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет по экстерриториальному принципу. Это на 20% больше, чем месяцем ранее (5 тыс. 871). С начала года спрос на услугу вырос на 45% - в январе зафиксировано в 1,4 раза меньше обращений (4 тыс. 861)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего с начала предоставления услуги в Москве (с 1 января 2017 года - прим. ТАСС) принято почти 140 тыс. заявлений по экстерриториальному принципу. Большая часть экстерриториально зарегистрированных москвичами объектов недвижимости находится в Московской области. Среди других лидирующих регионов -Тверская, Владимирская и Калужская области, а также Санкт-Петербург.

Возможность дистанционного учета и регистрации недвижимости появилась в управлении Росреестра по Москве в январе 2017 года и действовала на базе трех центров кадастрового ведомства. Экстерриториальный принцип позволяет, не выезжая из Москвы, подать документы и оформить свою недвижимость в других городах страны. С декабря 2018 года экстерриториальная регистрация недвижимости стала доступна через центр госуслуг на ВДНХ.