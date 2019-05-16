Данные соцсетей и онлайн-карт будут использовать для оценки комфорта городов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Исследования социальных сетей, а также данные картографических сервисов "Яндекс", "2ГИС", Google будут использоваться для измерения индекса качества городской среды. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"У нас будет большое число поставщиков информации. Это по большому счету пять органов исполнительной власти: Минстрой, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзор и Росстат. У нас есть пласт современный - это исследования социальных сетей. Также будут использованы различные информационные системы - "Яндекс", "2ГИС", Google. Информация будет браться из различных источников, и у нас все равно будет перекрестная проверка полученных данных", - сказал замминистра.

По словам Егорова, исследование социальных сетей помогает по опубликованным пользователями фотографиям оценить, например, число малых или больших архитектурных форм в общественных пространствах города, а также другие параметры.

Индекс качества городской среды состоит из 36 показателей, в их число входят разнообразие жилой застройки, благоустройство, наличие очередей в детские сады, безопасность. Значения индекса позволят определить развитие городской среды, эти показатели будут влиять на размер субсидии из федерального бюджета на реализацию программ формирования комфортной городской среды по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Реализация нацпроекта рассчитана до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.