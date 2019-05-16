Минстрой: данные индекса качества горсреды будут анализировать общественники и волонтеры

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские общественные организации, волонтеры и молодежные движения будут участвовать в оценке и контроле индикаторов индекса качества городской среды на местах, сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на пресс-конференции в ТАСС.

"Что касается маломобильных граждан, у нас есть договоренности с несколькими ассоциациями, они нам будут помогать, информировать, если увидят несоответствие. Со всеми российскими общественными организациями мы будем обмениваться мнениями, они нам будут подсказывать. Мы станем перекрестно проверять данные и получать обратную реакцию", - сказал Егоров.

Он добавил, что к мониторингу индикаторов также планируется привлечь волонтеров. "Мы в рамках нашего национального проекта будем делать ставку на волонтерство и различные молодежные организации и движения. Мы ведем с ними переговоры, они охотно готовы принимать в этом участие", - добавил замминистра.

Международный опыт и особенности оценки

Как сообщила заместитель гендиректора Фонда единого института развития в жилищной сфере Кристина Ишханова, при разработке индекса специалисты работали более чем с 200 международными документами. "В рамках отработки методики анализировалось очень много международных документов. В мире существует более 200 схожих документов по теме индекса. Они посвящены различным темам качества жизни - транспорт, городская экономика, экология", - сказала она.

Эксперт отметила, что при оценке качества горсреды города-миллионники не должны сравниваться с малыми городами, а южные населенные пункты - с северными.

"Было выделено 10 групп городов по размеру и климатическим особенностям, произведен тестовый расчет индекса. В 2017 была апробация методики. Первый расчет индекса качества городской среды будет проведен 1 ноября 2019 года", - отметила на конференции директор по проектам конструкторского бюро "Стрелка" Дарья Буркова.

Целевые показатели индекса

Правительство опубликовало перечень индикаторов оценки индекса 25 марта. Список состоит из 36 позиций, которые включают в себя благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Индекс будет рассчитываться ежегодно. Его значения позволят определить развитие городской среды, а эти показатели, в свою очередь, будут влиять на размер субсидии из бюджета РФ на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Реализация нацпроекта рассчитана до 2024 года. Он состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей.