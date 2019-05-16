Путин заявил, что поручил кабмину пересмотреть ценообразование в строительстве

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству РФ проработать вопрос изменения устаревших строительных норм и правил (СНиПов), а также ценообразования в этой сфере.

"Нужно менять устаревшие различные правила и СНиПы и нужно решить вопрос с ценообразованием", - сказал он на медиафоруме Общероссийского народного фронта. "Я с правительством это обсуждал, поручение есть у правительства, надеюсь, в ближайшее время будут сделаны предложения", - добавил глава государства. Путин пояснил, что часть таких норм появилась еще в 1930-е годы, а технологии и материалы с тех пор сильно изменились.

По его словам, необходимо избежать случаев, когда в конкурсной документации цена работ устанавливается на значительно более низком уровне, чем реально стоит возведение объекта. "Ценообразование - вообще сложный вопрос во всех во всех отраслях, но в стройке он чрезвычайно важен и назрел", - подчеркнул Путин. Он добавил, что необходимо также поддерживать должный уровень контроля за стройками со стороны правоохранителей и общественности.