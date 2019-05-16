Около 1,2 млрд рублей налогов поступит в бюджет Подмосковья от выявленной недвижимости

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 16 мая. /ТАСС/. Порядка 1,2 млрд рублей налогов поступит в бюджет Московской области в 2019 году благодаря вовлечению в налоговый оборот выявленных объектов недвижимости. Об этом в четверг сообщил журналистам министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

"Мы сейчас вышли на стабильный показатель - около 170-190 тыс. объектов недвижимости вовлекается ежегодно в налоговый оборот. Мы в этом году динамику держим. Первый квартал показал, что мы более 60 тыс. объектов уже оформили. То есть мы идем в скорости. Нарастающим итогом нашей работы еще ежегодно будет прирост свыше 1 млрд рублей пополнение в консолидированный бюджет Московской области", - сказал Коган.

Как отмечается в презентации к выступлению министра в рамках Весеннего форума дачников Подмосковья, в регионе выявлено более 900 тыс. неучтенных объектов недвижимости, из них уже вовлечено в налоговый оборот свыше 510 тыс. объектов. Благодаря работе по вовлечению незарегистрированной недвижимости налоговые поступления в бюджет Подмосковья в 2019 году составят около 1,2 млрд рублей, в 2020 году - более 1,8 млрд рублей.