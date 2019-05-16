Счетная палата подготовит предложения по сокращению числа долгостроев

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата России в течение трех лет разработает предложения, которые позволят снизить число объектов незавершенного строительства и вовлечь их в оборот, сообщается в документе "Основные направления деятельности Счетной палаты РФ на 2019-2021 годы".

"Результатами реализации основного направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности "ЖКХ и городская среда" в трехлетнем периоде будут являться <…> подготовка предложений по сокращению количества объектов незавершенного строительства и вовлечению их в хозяйственный оборот", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что в ближайшие три года контрольный орган будет анализировать реализацию региональных программ капитального ремонта, что позволит подготовить предложения "по решению задач по модернизации жилого фонда".

Еще одним блоком деятельности Счетной палаты в 2019-2021 гг. станет подготовка инициатив, которые приведут к сокращению потенциальных рисков при реализации национального проекта "Жилье и городская среда", а также "по устранению выявленных пробелов в финансировании и правовом регулировании", говорится в документе.

В целом, как отмечается в документе, в трехлетнем периоде Счетная палата будет проводить стратегический аудит, оценивать ход реализации национальных проектов и государственных программ, достаточность утвержденных проектов и программ для достижения национальных целей, разрабатывать рекомендации по достижению целевых показателей национальных проектов.