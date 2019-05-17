Выплаты до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям будет выделять "ДОМ.РФ"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Акционерное общество "ДОМ.РФ" будет выделять денежные средства объемом до 450 тыс. рублей на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки. Об этом сообщается в проекте постановления кабмина, размещенном Минфином РФ на портале проектов нормативных правовых актов.

Для того, чтобы получить право на выплату по погашению ипотеки участникам необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие условиям программы в кредитную организацию, выдавшую ипотечный кредит, либо в "ДОМ.РФ".

"При соответствии представленных документов условиям программы акционерное общество "ДОМ.РФ" осуществляет перевод денежных средств на цели полного или частичного погашения обязательств по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) заемщика за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и понесенных затрат за счет субсидии, которая предоставляется ежемесячно на основании представленных в Министерство финансов Российской Федерации заявлений", - говорится в пояснительной записке к документу.

Право на участие в программе будут иметь граждане РФ, взявшие жилищный кредит в российских кредитных организациях или АО "ДОМ.РФ" при рождении у них третьего и последующих детей с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, такие же правила действуют для граждан РФ, усыновивших третьего и последующих детей, рожденных в эти даты. Правительство РФ планирует выделить до 15 млрд рублей в 2019 году на финансирование программы.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости распространить действие пониженной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь период кредитования, а также предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита.