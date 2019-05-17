Требования к контролю готовности строек утвердили только в двух регионах России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Нормативно-правовые акты для определения строительной готовности объектов в рамках перехода на проектное финансирование утвердили только два российских региона. Об этом сообщил в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции "Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования".

Правительство РФ 22 апреля утвердило критерии неприменения эскроу к строящемуся жилью. В соответствии с постановлением кабинета министров регионы должны утвердить нормативно-правовые акты, позволяющие органам контроля определять строительную готовность объектов.

"По состоянию на сегодня всего два региона - Москва и Тюмень - выпустили такие нормативно-правовые акты", - сказал он, отметив, что в субъектах РФ, где не успели подготовить эти документы, застройщикам предоставляется право воспользоваться услугами кадастровых инженеров. Например, к таким регионам относятся Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Стасишин добавил, что работа над формой заявления о готовности проекта для его достройки без эскроу практически завершена. Он уточнил, что публичное обсуждение проекта-приказа Минстроя РФ о форме готовности объекта заканчивается 23 мая. Далее в течение еще трех-четырех дней будет осуществлена регистрация в Минюсте.

Все строящиеся жилищные проекты с 1 июля 2019 года должны будут перейти на работу по проектному финансированию. Застройщики лишатся возможности напрямую привлекать средства дольщиков, деньги граждан будут храниться на счетах эскроу в уполномоченных банках до ввода объекта в эксплуатацию, а строительные работы будут выполняться на кредитные средства. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Согласно утвержденным критериям неприменения эскроу к строящемуся жилью, по старой схеме могут достраиваться объекты со степенью готовности 30%. Для проектов в рамках договоров о развитии застроенной территории или комплексного освоения территории степень готовности составляет 15% и 6% - для системообразующих предприятий с объемом текущего строительства 4 млн кв. м на территории минимум четырех регионов. Объем привлеченных в проект средств граждан по договорам участия в долевом строительстве установлен на уровне 10%.