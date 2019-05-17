Кабмин до конца мая определит порядок завершения долгостроев в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ до конца мая выработает подход к механизму достройки проблемных домов в Нижегородской области. Об этом в ходе рабочей поездки в регион рассказал вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы договорились, что в течение недели определимся по подходам, правительство России готово оказать поддержку по дофинансированию домов, где были собраны деньги и люди пострадали. Необходимо принять решение - либо инвестор и застройщик способны при определенной поддержке достраивать объект, либо мы замещаем этого застройщика, и сюда зайдет Фонд защиты прав дольщиков, а правительство определит подрядчика", - отметил Мутко.

Вице-премьер также добавил, что рассматривается вопрос поддержки создания социальной инфраструктуры жилого комплекса по программе "Стимул".

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион разрабатывает комплексный план развития территорий, на которых расположились проблемные объекты долевого строительства ЖК "Окский берег" и "Новинки Smart City".

В апреле вице-премьер Виталий Мутко утвердил дорожную карту по достройке 88 проблемных домов в Нижегородской области в проектах групп компаний "Квартстрой" и "Экоград" (в них входят указанные застройщики). По данным Фонда защиты прав дольщиков, будут восстановлены права 5,06 тыс. дольщиков в жилых комплексах (ЖК) "Окский берег", "Квартал Европейский", "На Гончарова", а также ЖК "Новинки Smart City".

Ранее заместитель гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс сообщал, что на завершение строительства всех объектов потребуется 11,8 млрд рублей. Планировалось, что на достройку объектов будут привлечены как федеральные средства, так и деньги регионального бюджета. Часть средств может быть возмещена за счет реализации свободных помещений после введения объектов в эксплуатацию.