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Минстрой допустил возобновление дискуссии по поэтапному раскрытию эскроу через год

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отметил, что экономическая эффективность от поэтапного раскрытия может оказаться ниже ожидаемой

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Возобновление дискуссии о поэтапном раскрытии счетов эскроу при проектном финансировании жилищного строительства возможно через год. Об этом в пятницу сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на конференции Сбербанка "Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования".

"Думаю, что через год к этому можно возвратиться. Наверное, рано или поздно мы к этому [поэтапному раскрытию эскроу] придем, потому что весь мир по этой системе живет", - сказал Якушев.

Он отметил, что сейчас банки не готовы к поэтапному раскрытию эскроу, для этого потребуется время. "Поэтапное раскрытие - это как раз, когда нужно будет подтвердить, что отдельный этап закончен, после чего банк имеет право на финансирование. На данный момент банковское сообщество не готово, нужен определенный период", - сказал министр.

При этом он допустил, что экономическая эффективность от поэтапного раскрытия может оказаться ниже ожидаемой.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать критериям строительной готовности и объема привлеченных средств дольщиков.

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