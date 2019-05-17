Минстрой ожидает закона об упрощении правил застройки заброшенных промзон в 2019 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минстрой рассчитывает на принятие до конца года закона, позволяющего изымать и вовлекать в оборот объекты инфраструктуры на застроенных территориях в городах. Об этом сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев.

По его словам, речь идет о застройке территорий заброшенных промышленных объектов в городах. "Нам бы очень хотелось, чтобы этот закон был принят в весеннюю сессию, но серьезная дискуссия вокруг него может увести его на осеннюю сессию. Но до конца года мы этот закон обязаны принять", - сказал он на конференции Сбербанка "Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования".

Министр добавил, что ранее соответствующий законопроект был рассмотрен в первом чтении. "После принятия этого закона процедура по введению таких территорий в оборот существенно упростится", - пояснил Якушев.