ДОМ.РФ готовит пилотное гарантирование по кредитам застройщикам с пятью банками

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. ДОМ.РФ ведет переговоры с пятью банками по запуску пилотных проектов гарантирования по кредитам застройщикам. Об этом на конференции Сбербанка "Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования" рассказал директор по гарантийным продуктам ДОМ.РФ Антон Воронин.

"С первыми пятью банками сейчас обсуждаются пилотные сделки с механизмом гарантирования. Суть его в том, чтобы снизить нагрузку на капитал банков при кредитовании застройщиков. Уже утвержден пониженный "риск-вес" для банков по тем кредитам, которые будут обеспечены поручительством ДОМ.РФ. Гарантирование позволит кратно увеличить объем финансирования строительной отрасли при том же капитале", - сказал Воронин.

Он добавил, что использование механизма поручительства приведет к росту объема кредитования проектов комплексного освоения территории, под которые раньше у многих банков не было достаточного капитала.

ДОМ.РФ будет предоставлять гарантирование под 80% основного долга и процентов по кредиту на строительство жилого проекта. Для пилотных сделок наблюдательный совет ДОМ.РФ установил лимит в размере 50 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам при соответствии критериям, строительной готовности и объема привлеченных средств дольщиков.