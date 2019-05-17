Нижегородская область получит 974 млн рублей из Фонда ЖКХ на расселение аварийного жилья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Нижегородская область получит 973,72 млн рублей из средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья, следует из материалов к совещанию по нацпроектам, прошедшему в рамках рабочей поездки в регион вице-премьера РФ Виталия Мутко.

"На первом этапе (2019-2020 годы) будут переселены 1359 человек из 649 аварийных жилых помещений общей площадью 20,6 тыс. кв. м на территории 21 муниципального образования. Регион получит из средств Фонда ЖКХ 973,72 млн рублей. В порядке софинансирования добавит 14,49 млн рублей", - говорится в материалах.

Соглашение о предоставлении финансовой поддержки подписано в пятницу между Фондом ЖКХ и Нижегородской областью.

По словам Виталия Мутко, программу расселения жилья в Нижнем Новгороде можно ускорить.

К ключевым задачам национального проекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. К началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м.