Никитин: на жителя Нижегородской области к 2024 году должно приходиться 29 кв. м жилья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. На каждого жителя Нижегородской области по итогам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" должно приходиться по 29 квадратных метров жилья. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на совещании, которое провел в области вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"По итогам реализации национального проекта в Нижегородской области должно приходиться 29 кв. м жилья на одного человека", - сказал Никитин.

Он отметил, что в настоящее время данный показатель составляет 26,7 кв. м.

Никитин сообщил о работе властей по предстоящему переходу на проектное финансирование строительной отрасли. Так, из 63 аккредитованных на работу с эскроу-счетами банков фактически на территории региона работают с застройщиками только шесть. "Большинство банков не проявляют интереса к заключению такого рода сделок, несмотря на то, что нижегородские застройщики готовы перейти на проектное финансирование", - сказал Никитин.

По данным пресс-службы губернатора, на совещании также была рассмотрена реализация федерального проекта "Чистая вода". "Региональное министерство ЖКХ предложило рассмотреть возможность изменения критериев оценки качества питьевой воды и ее проверки не на водозаборных станциях, а "на выходе", то есть в кране у конечных потребителей", - сообщил в собеседник агентства.