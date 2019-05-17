ДОМ.РФ начнет прямую продажу ипотечных ценных бумаг физлицам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Продажа ипотечных ценных бумаг физическим лицам начнется в ближайшее время через Банк ДОМ.РФ. Об этом на конференции Investfunds Forum X сообщил директор коллективных инвестиций ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.

"Мы запустили на базе Private Banking дочернего Банка ДОМ.РФ программу по прямой продаже ипотечных ценных бумаг физическим лицам. Спрос оказался выше ожиданий. Людям интересны инвестиции в облигации, которые имеют привязку к реальному сектору, их привлекает соотношение риска и доходности этих бумаг. В ближайшее время покупка ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ станет доступна для всех розничных клиентов Банка ДОМ.РФ", - сказал Пудовкин.

Ипотечные облигации - это один из классов ценных бумаг, которые будут обеспечены жилой недвижимостью, добавил Пудовкин.

Он напомнил, что в 2018 году ДОМ.РФ провел семь выпусков однотраншевых ипотечных облигаций на общую сумму 146 млрд рублей, что составляет 93% всего рынка ипотечной секьюритизации.

Увеличение объема ипотечного кредитования в России - одна из целей национального проекта "Жилье и городская среда". Выпуск ипотечных ценных бумаг является одним из инструментов достижения показателей.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.