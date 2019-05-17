Фонд дольщиков проведет экспертизу проблемного ЖК "Окский берег" в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков проведет дополнительную экспертизу ЖК "Окский берег". Об этом в пятницу рассказал генеральный директор фонда Александр Плутник.

"По поручению заместителя председателя правительства Виталия Мутко фонд проведет дополнительную экспертизу проекта ЖК "Окский берег". После этого мы доложим в правительство совместно с министром о тех вариантах, которые возможны для решения ситуации. Речь идет о восстановлении прав граждан, которые купили квартиры по этому адресу. Это более чем 1,7 тыс. семей", - отметил он.

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе визита в Нижегородскую область сообщил, что правительство в течение недели определит подход к достройке проблемного объекта. По словам Мутко, необходимо определить, либо застройщик способен при определенной поддержке достраивать дома, либо будет принято решение его замещения Фондом защиты прав дольщиков.

Ранее правительство утвердило дорожную карту по достройке проблемных домов в Нижегородской области. Согласно документу, планируется восстановить права более 5 тыс. дольщиков четырех жилых комплексов: "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский", "На Гончарова". Нижегородская область при поддержке Фонда защиты прав дольщиков сможет восстановить права граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщика, говорится в документе.