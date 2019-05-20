Росреестр отметил снижение числа обращений о запрете заочных сделок в Москве в мае

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве отметило снижение числа обращений граждан о запрете сделок с недвижимостью без личного участия правообладателя или его законного представителя в мае. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

"Управлением Росреестра по Москве в марте 2019 года получено 4911 заявлений о невозможности государственной регистрации прав без личного участия правообладателя или его законного представителя. В апреле показатель вырос на 18% больше - 5811 обращений <…> Однако в мае (по состоянию на 17 мая), вероятно, в связи с длительными праздниками, показатель составляет лишь 1822 заявления. Кроме того, не зафиксирован и рост числа поданных заявлений в недельном выражении. В частности, с 6 по 12 мая получено 863 обращения, а на неделе с 13 по 17 мая всего на 96 больше - 959 заявлений", - говорится в ответе управления Росреестра на запрос ТАСС.

Собственники имеют право обратиться в офис кадастровой палаты или МФЦ с заявлением о невозможности государственной регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника или его законного представителя. Речь идет о переходе, ограничении (обременении), прекращении прав на объекты недвижимости. После подачи заявления запись об этом вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Вопрос о запрете заочных сделок в Москве приобрел актуальность после резонансного случая жителя Москвы Романа Салтовского, который случайно обнаружил, что у принадлежащей ему квартиры в Бабушкинском районе сменился собственник. Данный факт выяснился, когда жилец квартиры заметил, что изменилась фамилия получателя на квитанции по оплате услуг ЖКХ.

Росреестр проанализировал документы, представленные на государственную регистрацию спорной сделки. По результатам анализа оказалось, что был совершен переход права на квартиру на основании договора дарения, составленного в простой письменной форме. Документы были поданы сторонами сделки в электронном виде и удостоверены их электронными подписями. При этом, по словам Салтовского, электронную подпись он не оформлял.