{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инвестор на Кубани начал работы на долгострое, где числятся обманутыми 500 дольщиков

Объект планируют ввести в эксплуатацию в течение 12 месяцев

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Строительная компания АСК в качестве инвестора начала работы на площадке жилого комплекса (ЖК) "Рич Хаус" в Краснодаре, который должны были построить еще в 2016 году, и где числятся обманутыми 500 дольщиков. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, уточнив, что в понедельник он в составе делегации проинспектировал объект.

Ранее сообщалось, что 16-этажный дом ЖК "Рич Хаус" в Краснодаре будет достраивать инвестор - компания АСК, в доме 500 квартир. Его планируют ввести в эксплуатацию в течение 12 месяцев.

"Сегодня совместно с главой [департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края] Максимом Карпенко, представителями администрации Краснодара и общественниками посетили два долгостроя - "Рич Хаус" и "Валентина" … Мы лично убедились в том, что инвестор - строительная компания АСК - приступил к работе. В ходе выездного совещания выяснили, что никаких проблемных вопросов у инвестора нет. Есть все необходимые договоренности с ресурсоснабжающими организациями, ведутся работы по устройству инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении Алексеенко.

Уточняется, что прежний застройщик ЖК "Рич Хаус"- компания ООО "Линдт" должна была завершить объект в 2016 году, в итоге возбуждено уголовное дело, руководство взяли под стражу. По словам Алексеенко, ЖК "Рич Хаус" - это первый объект, который передали инвестору в рамках принятого в 2018 году на Кубани закона о защите прав дольщиков, по подобию выработанного механизма инвесторам будут передаваться другие долгострои.

"Второй объект, который обсудили сегодня в рамках выездного совещания, это ЖК "Валентина" - один из двух долгостроев, который достался нам от ООО "Новер", другой - это ЖК "Южный". По обоим объектам отсутствует проектная документация. Сейчас ее восстановлением занимается СК "Краснодар-Сити" - инвестор ЖК "Южный", - написал Алексеенко.

Он добавил, что документы планируют привести в порядок в течение трех месяцев. После этого компания "Краснодар-Сити" приступит к завершению долгостроя ЖК "Южный" и, возможно, ЖК "Валентина".

Ситуация в строительной сфере Кубани

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 225 объектах долевого строительства в регионе. Из них 72 долгостроя внесены в региональный реестр, в них числится более 3 тыс. дольщиков, в 2019 году власти планируют ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов, депутаты на Кубани приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели направят 1,5 млрд рублей. По итогам проведенной ревизии установлено, что на завершение проблемных объектов на Кубани необходимо около 27,5 млрд рублей.

Теги
РоссияКраснодарский край
Около половины годового объема недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве
Всего власти города планируют ввести в эксплуатацию около 8,5 млн кв. м недвижимости в 2019 году
Читать полностью