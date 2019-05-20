Инвестор на Кубани начал работы на долгострое, где числятся обманутыми 500 дольщиков

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Строительная компания АСК в качестве инвестора начала работы на площадке жилого комплекса (ЖК) "Рич Хаус" в Краснодаре, который должны были построить еще в 2016 году, и где числятся обманутыми 500 дольщиков. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, уточнив, что в понедельник он в составе делегации проинспектировал объект.

Ранее сообщалось, что 16-этажный дом ЖК "Рич Хаус" в Краснодаре будет достраивать инвестор - компания АСК, в доме 500 квартир. Его планируют ввести в эксплуатацию в течение 12 месяцев.

"Сегодня совместно с главой [департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края] Максимом Карпенко, представителями администрации Краснодара и общественниками посетили два долгостроя - "Рич Хаус" и "Валентина" … Мы лично убедились в том, что инвестор - строительная компания АСК - приступил к работе. В ходе выездного совещания выяснили, что никаких проблемных вопросов у инвестора нет. Есть все необходимые договоренности с ресурсоснабжающими организациями, ведутся работы по устройству инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении Алексеенко.

Уточняется, что прежний застройщик ЖК "Рич Хаус"- компания ООО "Линдт" должна была завершить объект в 2016 году, в итоге возбуждено уголовное дело, руководство взяли под стражу. По словам Алексеенко, ЖК "Рич Хаус" - это первый объект, который передали инвестору в рамках принятого в 2018 году на Кубани закона о защите прав дольщиков, по подобию выработанного механизма инвесторам будут передаваться другие долгострои.

"Второй объект, который обсудили сегодня в рамках выездного совещания, это ЖК "Валентина" - один из двух долгостроев, который достался нам от ООО "Новер", другой - это ЖК "Южный". По обоим объектам отсутствует проектная документация. Сейчас ее восстановлением занимается СК "Краснодар-Сити" - инвестор ЖК "Южный", - написал Алексеенко.

Он добавил, что документы планируют привести в порядок в течение трех месяцев. После этого компания "Краснодар-Сити" приступит к завершению долгостроя ЖК "Южный" и, возможно, ЖК "Валентина".

Ситуация в строительной сфере Кубани

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 225 объектах долевого строительства в регионе. Из них 72 долгостроя внесены в региональный реестр, в них числится более 3 тыс. дольщиков, в 2019 году власти планируют ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов, депутаты на Кубани приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели направят 1,5 млрд рублей. По итогам проведенной ревизии установлено, что на завершение проблемных объектов на Кубани необходимо около 27,5 млрд рублей.