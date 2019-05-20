Гостиный двор XIX века в Тамбове продадут на аукционе

ТАСС, 20 мая. Земельный участок со зданием Гостиного двора XIX века в Тамбове будет продан на аукционе ДОМ.РФ, говорится в сообщении компании в понедельник.

"Лот - площадка, на которой расположен знаменитый Гостиный двор, построенный в первой половине XIX века. Объект является памятником федерального значения и одной из архитектурных достопримечательностей города. Согласно разрешенному виду использования, объект можно использовать под торговое помещение", - отмечается в сообщении.

Как следует из информации об аукционе, опубликованной на сайте ДОМ.РФ, торги пройдут во втором-третьем квартале 2019 года. Начальная стоимость лота составляет 104 млн рублей. Участок по адресу Советская площадь, д. 101 занимает площадь 0,45 га, площадь здания составляет 6 272,2 кв. м.

По данным информационно-туристического портала Тамбовской области, строительство Гостиного двора завершилось в 1837 году, его фасад выполнен в стиле классицизма и обрамлен колоннами. Первоначально у здания была галерея второго этажа, которая была разобрана во время реконструкции в 1956 году, также во время реконструкции были возведены две пристройки.

В сообщении ДОМ.РФ также указано, что новый собственник участка с Гостиным двором примет обязательства по сохранению и восстановлению объекта, который является памятником архитектуры.

В сообщении говорится, что выставляется на продажу еще один участок с памятником архитектуры в Тамбове. "Площадь лота составляет 0,59 га. На участке находится "Корпус торговых рядов лит. А", являющийся зданием-памятником. Общая площадь помещений - 6 926 кв. м Земельный участок предназначен для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания", - говорится в сообщении.

Новый собственник также будет обязан обеспечить сохранность объекта культурного наследия, уточняют в ДОМ.РФ.