Число зарегистрированных в апреле договоров долевого участия выросло в Москве на 23%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Столичное управление Росреестра зарегистрировало в апреле около 7,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что превышает уровень апреля 2018 года на 23%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Управлением Росреестра по Москве в апреле 2019 года зарегистрировано 7 477 договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6 105 ДДУ) и на 4% выше показателя марта текущего года (7 202 ДДУ)", - говорится в сообщении.

Всего с начала года столичным Управлением Росреестра зарегистрировано 27 280 договоров участия в долевом строительстве жилья, что в 1,2 раза превышает показатель первых четырех месяцев прошлого года (22 005 ДДУ), уточнили в ведомстве.

На рынке нежилой недвижимости количество зарегистрированных ДДУ в апреле текущего года (2 352) сопоставимо с уровнем прошлого месяца (2 379) и апрелем 2018 года (2 294). За четыре месяца 2019 года количество ДДУ в нежилом фонде на 17% превышает аналогичный показатель прошлого года - 8 100 против 6 934 договоров долевого участия соответственно.

"Безусловно, утвержденные правительством России критерии достройки жилых проектов без эскроу-счетов плюс переход на проектное финансирование - факторы, которые, вероятно, отразятся на рынке столичной недвижимости. Однако первые выводы можно будет сделать только во втором полугодии после вступления в силу новых норм 214-ФЗ (закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба комментарий руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.