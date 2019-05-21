Счетная палата видит риски для перехода на эскроу из-за финансового положения Банка ДОМ.РФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ видит риски для перехода жилищного строительства на работу по счетам эскроу из-за финансового состояния Банка ДОМ.РФ (ранее -"Российский капитал") - уполномоченной кредитной организации в строительной отрасли. Об этом говорится в сообщении контрольного органа по итогам проверки.

"После перехода в ДОМ.РФ кредитная организация не только поменяла название на Банк ДОМ.РФ, но и стала уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. С учетом этой роли и финансового положения банка в Счетной палате видят риски невыполнения одной из важнейших задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - перехода на новый механизм финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу", - говорится в релизе Счетной палаты.

По мнению аудитора Андрея Перчяна, слова которого приводятся в сообщении, "в 2019 году деятельность банка может быть эффективной только при условии финансовой помощи акционера или бюджета". Аудитор также отметил, что "в краткосрочной перспективе ДОМ.РФ может столкнуться с сокращением собственных средств и отвлечением дополнительных финансовых ресурсов". Помимо этого, есть риски для выплаты дивидендов ДОМ.РФ в бюджет. Такие заключения Счетной палаты основаны на сокращении в 2016-2018 годах нераспределенной прибыли прошлых лет - на конец 2018 года она снизилась почти втрое по сравнению с 2016 годом, до 12,94 млрд рублей, говорится в релизе.

В сообщении отмечается, что банк, который 10 лет находится на санации, остается убыточным. "За 10 лет финансового оздоровления банка расходы на санацию составили 164,4 млрд рублей. Однако, несмотря на такие значительные расходы, его деятельность практически на всем периоде санации оставалась убыточной. На конец 2017 года общий накопленный убыток составил 53,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Перчяна.

Общие потери казны РФ при переходе "Российского капитала" в ДОМ.РФ Счетная палата оценивает в 80,5 млрд рублей, что связано с "недостатками нормативно-правового регулирования при отражении операций по предоставлению Российской Федерацией имущественных взносов и учету акций, поступающих в казну".

По итогам проверки замечаний не высказано. При этом, отмечается в сообщении, ДОМ.РФ в целом согласен с выводами контрольного органа. Генеральный директор компании Александр Плутник выразил надежду, что банк выйдет из процедуры финансового оздоровления.

"Мы вышли на выполнение нормативов. Может быть, мы предложим ЦБ выйти из процедуры финансового оздоровления, поскольку нахождение в санации создает определенные риски, в том числе и невозможность работы по определенным направлениям, в том числе с бюджетными средствами. Есть определенные ограничения", - сказал Плутник, чьи слова приводятся в релизе.

Финансовое оздоровление банка

Как пояснили ТАСС в Банке ДОМ.РФ, на сегодня реализованы основные мероприятия по финансовому оздоровлению, банк соблюдает обязательные нормативы финансовой устойчивости ЦБ. За 2018 год банк получил прибыль по МСФО в объеме 4,2 млрд рублей против убытка годом ранее.

"Благодаря мерам, предпринятым правительством России и менеджментом банка, на сегодняшний день реализованы основные меры в рамках плана его финансового оздоровления (...). В январе 2019 года в рамках плана финансового оздоровления создан резерв по активам в размере 2,9 млрд рублей, до 2025 года предусмотрено создание подобных резервов в общем размере 4,5 млрд рублей. Также банк завершил присоединение санируемого дочернего Социнвестбанка с отрицательными собственными средствами. Банк планирует завершить план финансового оздоровления досрочно - до конца 2019 года", - рассказали в Банке ДОМ.РФ.

Ранее сообщалось, что Банк ДОМ.РФ будет докапитализован для развития проектного финансирования жилищного строительства. Сумма докапитализации, как ожидается, составит 40 млрд рублей. Планируется, что она будет проведена до конца третьего квартала 2019 года.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов сообщил ТАСС, что финансовая устойчивость Банка ДОМ.РФ в настоящее время не вызывает опасений.

"Исторически убыточный банк получил за прошлый год прибыль в 4,2 млрд (рублей), существенно снизил операционные расходы. Значимо наращивает свое присутствие на рынке жилья и ипотеки. Важным аспектом для дальнейшей работы банка является окончание присоединения в короткие сроки уфимского Социнвестбанка, который находился на санации с 2015 года. Текущее финансовое положение банка не вызывает сомнений в работе банка с соблюдением всех нормативов ЦБ", - резюмировал эксперт.