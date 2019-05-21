Объемы ввода жилья в Краснодарском крае вырастут к 2024 году на 20%

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют за счет реализации нацпроекта в течение пяти лет увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья на 20% - до 5,24 млн кв. м в год. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе (ЮФО) по объемам ввода в эксплуатацию жилья. В 2018 году в регионе ввели 4,4 млн кв. м жилья, годовой план выполнен на 105,2%. При этом регион входит в число лидеров в стране по числу проблемных объектов долевого строительства. Наибольшее количество долгостроев и самостроев сосредоточены в Краснодаре и в Сочи.

"Целью регионального проекта "Жилье" национального направления "Жилье и городская среда" является увеличение ежегодного объема ввода в эксплуатацию жилья к концу 2024 года до 5,24 млн кв. м в том числе за счет предоставления субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнила, что также планируется предоставлять субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, оказывать поддержку на приобретение жилья молодым семьям и социально незащищенным категориям граждан.

Во вторник в администрации Краснодарского края состоялось совещание по реализации нацпроектов, всего на эти цели в 2019 году предусмотрено более 24 млрд рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прошедшего во вторник совещания отметил успехи в реализации таких нацпроектов, как Демография", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда". Благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в первом квартале 2019 года ввели в эксплуатацию 900 тыс. кв. м жилья, что на 11,1% больше, чем в тот же отчетный период в 2018 году.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.