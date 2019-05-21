Ростовские власти обещают жесткий контроль за всеми стройками по региональным проектам

ТАСС, 21 мая. Власти Ростовской области введут пообъектный контроль за строительными работами, ведущимися по региональным проектам. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Василий Голубев на совещании по системе мониторинга выполнения нацпроектов, которое провел первый вице-премьер правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов.

"Мы в области установили жесткий контроль за выполнением в срок конкретных мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов, будем проводить также пообъектный контроль выполнения строительных работ, в том числе с выездом на место", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что каждый руководитель предупрежден о персональной ответственности за реализацию региональных проектов. По словам Голубева, это касается всех - от курирующих проекты заместителей губернатора и министров до непосредственных исполнителей.

Как подчеркнул глава региона, в Ростовской области ведется постоянный мониторинг исполнения региональной стратегии социально-экономического развития и государственных программ области.

Губернатор добавил, что в области утверждено 49 региональных проектов, общий объем их финансирования превышает 188 млрд рублей.