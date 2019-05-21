Пермский край хочет получить еще 1 млрд рублей на расселение аварийных домов в Березниках

ПЕРМЬ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают получить еще 1 млрд рублей на переселение жильцов 15 домов, расположенных в зоне техногенной аварии на руднике "Уралкалия" в Березниках. Об этом сообщил во вторник глава региона Максим Решетников.

"Дополнительные средства на расселение того жилья, которое изначально не было запланировано, в объеме 1 млрд рублей, исходя из финансирования в равных долях, из трех источников: федерального, регионального бюджетов и бюджета "Уралкалия", - сказал Решетников на совещании в Березниках.

Как сообщается на сайте краевого правительства, сейчас общий объем финансирования строительства микрорайона для переселенцев составляет 9,5 млрд рублей.

Также Решетников на совещании попросил вице-премьера РФ Дмитрия Козака поддержать просьбу об увеличении финансирования дорожного строительства в микрорайоне "Любимов", построенном для жильцов разрушенных из-за аварии домов. "Развитие такого микрорайона без строительства дорог, нового въезда, подъездов и других дорог, которые связывают микрорайон с историческим центром и промышленными предприятиями, невозможно", - пояснил глава региона.

Он рассказал, что сейчас в микрорайоне активно развивается социальная инфраструктура - строится школа, объявлен конкурс на строительство последнего из трех детских садов, появится физкультурно-оздоровительный центр.

На дорожное строительство в "Любимове", по данным с сайта краевого правительства, планируется выделить 900 млн рублей из федерального бюджета.

Сейчас в микрорайоне введены в эксплуатацию 12 многоэтажных домов, куда уже переехали более 4 тыс. человек. Необходимо обеспечить жильем еще порядка 14,5 тыс. человек. В 2019 году в общей сложности планируют сдать еще восемь домов.

"Мы оценили, каким образом дальше будут развиться события. Все идет по плану, мониторим, в этом году еще 15 домов были признаны непригодными, но уже есть задел для строительства жилья, главное, чтобы люди четко видели свои перспективы, не жили в страхе, на это все направлены наши усилия", - сказал на совещании Козак.

Об аварии

В результате затопления рудника "Уралкалия" в Березниках в 2006 году в черте города образовалось четыре провала. В зону возможного проседания грунта попали жилые дома, школы, детские сады. Почти четверть аварийного жилья в Пермском крае приходится на дома, пострадавшие от аварии на руднике.

Березники - второй по величине город Пермского края с населением около 150 тыс. человек.