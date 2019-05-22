Правительство увеличило количество работающих с эскроу-счетами банков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило количество кредитных организаций, которые могут работать с эскроу-счетами. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Около 100 банков будет теперь, да", - сказал он, уточнив, что число банков было увеличено в соответствии с постановлением правительства.

Ранее издание РБК сообщило, что кабмин снизил требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами. Таким образом, теперь открывать эскроу-счета смогут банки с кредитным рейтингом не ниже ВВВ-. Прежде открыть эскроу-счет могли кредитные организации с рейтингом не ниже уровня A- агентства АКРА или не ниже уровня ruA агентства "Эксперт РА".