В Минфине заявили, что финансовое положение Банка ДОМ.РФ не вызывает вопросов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Финансовое состояние Банка ДОМ.РФ (ранее - "Российский капитал"), уполномоченной кредитной организации в строительной области, не вызывает вопросов, банк в полном объеме соблюдает все требования по нормативам ЦБ. Об этом сообщил в среду замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее Счетная палата заявила, что видит риски для перехода жилищного строительства на работу по счетам эскроу из-за финансового состояния Банка ДОМ.РФ. По оценке Счетной палаты, в 2019 году деятельность банка может быть эффективной только при условии финансовой помощи акционера или бюджета и в краткосрочной перспективе банк может столкнуться с "сокращением собственных средств и отвлечением дополнительных финансовых ресурсов".

"Текущее финансовое положение банка не вызывает вопросов: за 2018 год прибыль составила 4,2 млрд рублей против убытков в предыдущие годы. Все требования по нормативам ЦБ банком соблюдаются в полном объеме", - указал Моисеев.

"Разница в оценке стоимости акций банка "Российский капитал" сформирована технически за счет различных подходов к передаче имущества в казну и на баланс ДОМ.РФ. В казну от АСВ акции банка были переданы по исторической балансовой стоимости, сформированной в ходе санации банка, финансового оздоровления на его балансе иных кредитных организаций и финансирования завершения строительства СУ-155. А в уставный капитал ДОМ.РФ - по справедливой стоимости, в соответствии с требованиями закона об акционерных обществах. Балансовая стоимость вложений в достройку СУ-155, например, составляет 33,2 млрд рублей, а их справедливая стоимость - ноль. Эти деньги, по сути, являются безвозмездным финансированием достройки проблемных домов СУ-155 и не имеют перспектив возврата", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Банк ДОМ.РФ будет докапитализован для развития проектного финансирования жилищного строительства. Сумма докапитализации, как ожидается, составит 40 млрд рублей. Планируется, что она будет проведена до конца третьего квартала 2019 года.

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