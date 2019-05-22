Дума к 30 мая примет закон о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума планирует к концу мая принять закон, который позволит оказать помощь семьям, взявшим ипотечный кредит после рождения у них третьего и последующих детей. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Сегодня Совет Госдумы примет решение направить его в рассылку, и уже на следующей неделе, 28 мая, мы планируем рассмотреть этот законопроект в первом чтении, 29 мая - во втором и 30 мая - принять закон", - сказал он журналистам в среду.

Спикер напомнил, что законопроект направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина, поставившего задачу, "чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита".

"Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу - с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году", - пояснил Володин.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами от различных фракций 6 мая.