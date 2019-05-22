Законопроект о региональных фондах содействия долевому строительству принят в I чтении

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект о региональных фондах содействия долевому строительству. Законопроект инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

"В законопроекте мы даем возможность регионам создавать специальные фонды, которые будут созданы специально для достройки проблемных объектов. При этом предполагается жесткий контроль за деятельностью фондов. Предлагаем ввести очень жесткое банковское сопровождение, все рисковые ситуации мы предлагаем исключить, чтобы региональные фонды занимались только одним - достройкой проблемных объектов", - отметил Николаев.

Как говорится в законопроекте, источниками финансирования завершения строительства станут федеральные, региональные средства и средства компенсационного фонда. Застройщики отчисляют в фонд по 1,2% от стоимости договора. Эти средства будут предоставляться Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Кроме того, законопроект разрешает региональным фондам привлекать средства граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве при условии размещения этих средств на счетах эскроу в уполномоченном банке.

Финансирование предоставят только объектам, строительство которых началось до 1 июля 2019 года и для которых застройщики не использовали счета эскроу. Также предполагается, что все расчеты по операциям региональных фондов должны проводиться с участием уполномоченного банка, которым предлагается назначить банк "ДОМ.РФ". Региональным фондам будет запрещено предоставлять займы и ссуды, приобретать ценные бумаги, создавать коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций, совершать иные сделки, не связанные с завершением строительства проблемных объектов.

О нежилых помещениях

Кроме того, законопроект подразумевает дать возможность Фонду защиты прав дольщиков выплачивать компенсации владельцам нежилых помещений и машиномест. По словам Николаева, по нежилым объектам застройщики также должны перечислять средства в Фонд защиты прав дольщиков.

Ко второму чтению законопроекта предлагается распространить требования законодательства о долевом строительстве как на жилые, так и нежилые помещения. "Мы против того, чтобы оставлять лазейку в законе в виде возможности обходить требования эскроу-счетов и продавать гражданам жилье под видом апартаментов по старой схеме долевого строительства", - сказал первый замглавы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия")

Рассмотрение дел о банкротстве застройщиков

Другим важным вопросом, поднятым в законопроекте, стала проблема затягивания процесса банкротства застройщиков.

"Многие проблемы обманутых дольщиков родились из несовершенства системы банкротства, из-за того, что появлялись аффилированные арбитражные управляющие, которые затягивали дела о банкротстве на года. Мы предлагаем дать возможность Фонду защиты прав дольщиков быть стороной дела о банкротстве даже по тем делам и объектам, которые не застрахованы в Фонде, чтобы он мог вмешиваться в банкротское дело, отстранять или назначать арбитражных управляющих", - отметил Николаев.

Об электронных договорах

Также, согласно законопроекту, предполагается ввести использование электронных договоров долевого участия.

Документ содержит положения, направленные на перевод в электронный вид таких административных процедур, как выдача контролирующим органом заключения о соответствии застройщика и проектной декларации законодательно установленным требованиям или отказ в выдаче подобного заключения. Эти процедуры будут реализованы с использованием единой информационной системы жилищного строительства. Помимо этого в законопроекте депутаты сделали акцент на возможность зачисления на эскроу-счета материнского капитала и реализацию программ поддержки многодетных семей.