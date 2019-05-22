Эксперты считают обоснованным вывод Минфина о финансовой стабильности Банка ДОМ.РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Финансовое положение Банка ДОМ.РФ стабильно, возможно досрочное завершение процедуры его оздоровления, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее Счетная палата заявила, что из-за финансового состояния Банка ДОМ.РФ - специализированного банка на рынке жилищного строительства - видит риски незавершения перехода на новый механизм финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Такие выводы прокомментировал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, по словам которого финансовое положение кредитной организации не вызывает вопросов у Минфина.

Мнение экспертов

Банк "Российский капитал" санировался с 2009 года Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Позднее АСВ передало "Российский капитал" в Росимущество, а казна в свою очередь - в "ДОМ.РФ". Санацию банка планировалось завершить в 2018 году, однако ЦБ продлил процедуру до 2025 года из-за присоединения Социнвестбанка, который также санировался.

В 2018 году банк приступил к оптимизации бизнес-процессов и сокращению издержек.

Как рассказал ТАСС партнер и управляющий директор финансовой практики московского офиса Boston Consulting Group Сергей Ишков, Банк ДОМ.РФ уже начал показывать прибыль в 2018 году и провел ряд мероприятий, заложенных в план финансового оздоровления.

"Это позволило сократить расходы, скорректировать бизнес-модель и наполнить ее новым смыслом (ипотека, проектное финансирование). "Российский капитал", который передавали, и Банк ДОМ.РФ, который мы видим сейчас, - совершенно разные организации. Банк вышел на траекторию, позволяющую в долгосрочной перспективе сохранять прибыльность и поддерживать необходимые нормативы. Если мы будем видеть это и в следующих кварталах, то, действительно, можно считать, что санация, по сути, завешена и банк пришел к регулярной деятельности", - сказал эксперт.

Ишков пояснил, что под определениями "санация" и "финансовое оздоровление" подразумевается восстановление нормативов, установленных ЦБ РФ, а также корректировка бизнес-модели таким образом, чтобы он на длительном горизонте мог продолжать поддерживать нормативы и получать прибыль или по крайней мере, не генерировать убытки.

"Развивая розничные продукты, в том числе ипотечное кредитование, Банк ДОМ.РФ сможет поддерживать существующую динамику прироста. Можно прогнозировать, что банк имеет шансы завершить план своего финансового оздоровления досрочно", - полагает старший директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

С ней согласен и заведующий кафедрой "Ипотечное жилищное кредитование" Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. "Досрочный выход Банка ДОМ.РФ из процедуры финансового оздоровления видится вполне реалистичным. Значительное государственное участие способствует укреплению финансовой устойчивости кредитной организации и ее потенциала выхода из санации", - отметил он.

Согласно отчетности, собственные средства Банка ДОМ.РФ на 1 января 2019 года составляют 25,4 млрд рублей. Прибыль за 2018 год составила 10,9 млрд рублей.

Выводы Счетной палаты

По оценке Счетной палаты, в 2019 году деятельность банка может быть эффективной только при условии финансовой помощи акционера или бюджета, а в краткосрочной перспективе банк может столкнуться с "сокращением собственных средств и отвлечением дополнительных финансовых ресурсов".

Общие потери казны при переходе "Российского капитала" в ДОМ.РФ ведомство оценивает в 80,5 млрд рублей, что связано с "недостатками нормативно-правового регулирования при отражении операций по предоставлению РФ имущественных взносов и учету акций, поступающих в казну".

Сама санация "Российского капитала" была затратной: за десять лет на банк израсходовали 164,4 млрд рублей, но он "практически на всем периоде санации" продолжал терпеть убытки. На конец 2017 года общий накопленный убыток банка составил 53,6 млрд рублей.

Моисеев, комментируя итоги проверки, отметил, что объем потерь обусловлен технической разницей в оценке стоимости акций банка "Российский капитал" при передаче его от Агентства по страхованию вкладов.