Мутко: допущенные к работе по эскроу банки обладают инструментами контроля сроков стройки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские банки, которые получили возможность работать по проектному финансированию жилищного строительства, обладают необходимой инфраструктурой по контролю выполнения работ и соблюдения сроков строительства, считает вице-премьер Виталий Мутко, слова которого приводит его пресс-служба.

Ранее в среду было опубликовано постановление правительства РФ, которое расширило список уполномоченных работать по проектному финансированию банков. Расширение перечня произошло за счет снижения требований к рейтингу кредитных организаций с А- до ВВВ-. При этом для банков, чей кредитный рейтинг между А- и ВВВ- установлен лимит задолженности по кредитам на строительство жилья на уровне, не превышающем 20% величины собственных средств. Таким образом, если ранее счета эскроу можно было открывать в 63 уполномоченных банках, то теперь участвовать в проектном финансировании смогут еще 37 финансовых организаций.

"В их числе - 16 региональных, в том числе в Приморском и Пермском краях, Свердловской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Кировской и Костромской областях. Все они имеют необходимую инфраструктуру для осуществления финансового контроля при строительстве многоквартирных домов. А также соответствующие компетенции по отслеживанию сроков строительства и собственную клиентскую базу заказчиков, застройщиков и генподрядных организаций", - сказал Мутко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать критериям строительной готовности и объема привлеченных средств дольщиков.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вице-премьера, на сегодня в российских банках заключено 74 договора на кредитование застройщиков на сумму 52,7 млрд рублей. По состоянию на 6 мая 17 кредитных организаций получили 1165 заявок по проектному финансированию, 12% из них одобрено, 11% отклонено, 77% находится на рассмотрении. По данным на апрель 2019 года, было открыто 1723 счета эскроу на сумму 5,8 млрд рублей в шести банках.