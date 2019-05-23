Около 4% строящегося жилья не сможет перейти на проектное финансирование

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Примерно 5-6 млн кв. м строящегося жилья не сможет перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля из-за несоответствия требованиям банков и при этом не будет соответствовать критериям, которые позволяют достраивать проекты с прямым привлечением средств дольщиков. Об этом в четверг сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Столыпинском форуме в МГИМО.

"У нас сейчас есть четкое понимание по регионам, вплоть до квадратных метров, сколько попадет под критерии, сколько под эти критерии не попадет, но возьмет проектное финансирование и сколько квадратных метров никогда не получат проектное финансирование в виду экономики проекта. По состоянию на 15 мая порядка 5-6 млн кв. м жилья... его не получат", - сказал замминистра.

В России одномоментно строится 130 млн кв. м, таким образом, доля жилья, которое не сможет перейти на проектное финансирование, составит 3,8-4,6%.

Стасишин добавил, что проекты, которые не смогут получить проектное финансирование и продолжить привлекать средства дольщиков, будут достраиваться с помощью небанковского финансирования, которое обеспечит Фонд защиты дольщиков.