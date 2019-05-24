Правительство выделило Фонду дольщиков 16 млрд рублей на завершение долгостроев

ВИДНОЕ /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 16 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства на завершение долгостроев. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко в ходе осмотра достроенных домов жилого комплекса Urban Group "Видный город".

"Вчера правительство приняло решение о выделении 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков для достройки проблемных объектов в 37 субъектах России. Мы до конца года выберем объекты с одним-тремя домами, у которых стройка остановилась с 2012-2013 годов", - отметил Мутко.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей.