Правительство утвердило поэтапный переход к новой системе ценообразования в строительстве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выпустило постановление, которое вносит изменения в систему мониторинга цен строительных ресурсов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя РФ в пятницу.

"Принятие постановления является одним из мероприятий, направленных на поэтапное совершенствование ценообразования в строительной отрасли и безболезненный переход к ресурсному методу определения сметной стоимости строительства с применением государственного мониторинга цен строительных ресурсов", - пояснили в пресс-службе.

Постановление, в частности, переносит срок размещения в информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) сметных цен строительных ресурсов по результатам мониторинга с 2019 на 2022 год. Также документ расширяет перечень источников информации, которая используется при формировании сметных цен. В частности, в этом процессе предполагается участие федеральных и региональных органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний с госучастием. В качестве дополнительных источников данных будут учитываться предложения оптовых поставщиков строительных ресурсов.

Также постановление правительства устанавливает порядок расчета индексов цен на строительные ресурсы, который производит Главгосэкспертиза России и публикует Минстрой раз в квартал. Эти индексы необходимы для составления актуальных сметных цен с применением базисно-индексного метода.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою и ФАС провести мониторинг цен на стройматериалы для объектов, возводимых в рамках нацпроектов. В частности, Минстрою нужно активизировать работу по обязательному размещению производителями стройматериалов актуальной и достоверной информации во ФГИС ЦС, а также обеспечить переход к автоматизированному сбору и анализу информации о стоимости стройматериалов.

Для формирования смет строительства, осуществляемого за счет бюджета, на протяжении многих лет применялся базисно-индексный метод. Он предполагает перевод базисных цен, утвержденных в 2000 году, в текущие с помощью специальных индексов, обновляющихся раз в квартал. В 2017 году актуализация метода была заморожена в связи с перспективой перехода на ресурсный метод, который основывается на текущей стоимости материалов. Однако в процессе работы было установлено, что переход должен быть плавным и займет около двух-трех лет, к единомоментному переходу на новую методику регионы не готовы. До этого времени будет переходный период, который предполагает разморозку прежнего метода определения сметных цен и постепенное внедрение ресурсной модели.