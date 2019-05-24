Выдача ключей первым дольщикам Urban Group началась в Подмосковье

ВИДНОЕ /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Первые дольщики, пострадавшие от действий девелопера Urban Group, в пятницу получили ключи от своих квартир в городе Видном. Вице-премьер РФ Виталий Мутко осмотрел несколько квартир в сданном доме.

"У вас закончились старые проблемы и начались новые - ремонт. Но это хорошие заботы", - обратился Мутко к дольщикам.

По договору долевого участия с обанкротившемся застройщиком, квартиры в доме № 7 в ЖК "Видный город" должны были быть сданы летом 2017 года. Их достраивал Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

С 25 мая дольщики также получат ключи от своих квартир в доме № 6 ЖК "Митино О2", доме № 7 в ЖК "Опалиха О3" и в домах № 5 и № 6 ЖК "Солнечная система". Таким образом, будут восстановлены права более 5 тыс. дольщиков по более чем 4,4 тыс. помещений, из которых около 3 тыс. квартир, 1,1 тыс. кладовок и более 0,3 тыс. машино-мест.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

Все дома будут достроены до конца 2022 года.