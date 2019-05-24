Минстрой разработал порядок проверок застройщиков при риске появления обманутых дольщиков

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало порядок проведения Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства проверок финансово-хозяйственной деятельности застройщиков на предмет возможности исполнения обязательств перед дольщиками. Проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предметом проверки публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" застройщика является его финансово-хозяйственная деятельность в части соблюдения установленных… требований к финансовой устойчивости, а также ограничений и запретов на осуществление отдельных видов деятельности и операций, совершение сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение или увеличение риска неисполнения застройщиком обязательств по договорам участия в долевом строительстве", - говорится в документе.

В нем указано, что основаниями для проверки может, в частности, стать несоблюдение сроков реализации проекта "в соответствии с его примерным графиком в результате отклонения от такого графика на шесть и более месяцев". Также предлагается оценивать финансово-хозяйственную деятельность застройщика, если Фонд дольщиков получил уведомление уполномоченного банка об отказе в совершении операции по расчетному счету застройщика. Помимо этого, основанием для проверки станет систематическое получение фондом "от граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также из средств массовой информации сведений о фактах нарушений застройщиком требований законодательства о долевом строительстве".

В документе также говорится, что срок проведения проверок не может превышать 90 календарных дней, но в отдельных случаях он может быть увеличен. Это произойдет, если проверяющие получат сведения о нарушении компанией законодательства о долевом строительстве, если застройщик не предоставит запрашиваемые документы или будет противодействовать проверке, а также если у компании есть несколько филиалов или представительств.

Если проверка фонда выявит нарушения законодательства о долевом строительстве, это может стать основанием для обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве застройщика.