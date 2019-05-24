Почти 6 тыс. обманутых дольщиков Urban Group в Подмосковье получат квартиры в 2019 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 6 тыс. из 14 тыс. обманутых дольщиков Urban Group в Московской области получат ключи от своих квартир в 2019 году, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Андрей Воробьев.

"В этом году из 14 тыс. [обманутых дольщиков Urban Group в Подмосковье] почти 6 тыс. семей уже получат ключи. Это большая, серьезная работа", - сказал он, добавив, что всего в 2019 году с учетом других незавершенных проектов в регионе квартиры получат 19 тыс. дольщиков.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. 9 июля прошлого года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

Дольщикам Urban Group15 марта был представлен график достройки домов. Согласно документу, все дома должны быть сданы в августе 2021 года. В 2019 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию 12 домов, в 2020 году - 43, еще 10 домов - в 2021 году.