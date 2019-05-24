На решение проблем дольщиков в Подмосковье с 2013 года выделили около 60 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Московской области с 2013 года направили около 60 млрд рублей для решения ситуации с обманутыми дольщиками, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Андрей Воробьев.

"Нагрузка на бюджет большая. За это время с 2013 года Московская область выделила на решение проблемы [обманутых дольщиков] около 60 млрд рублей. В бюджете необходимые средства предусмотрены", - сказал Воробьев.

Он добавил, что власти Подмосковья рассчитывают на финансовую поддержку со стороны федерального бюджета в решении проблемы обманутых дольщиков.

Ранее Воробьев сообщил, что в среднем с 2014 года в Московской области каждый год получали ключи от квартир около 4-5 тыс. обманутых дольщиков. В текущем году планируется восстановить права на жилье 19 тыс. жителей региона.