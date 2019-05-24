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Греф ожидает удорожания недвижимости из-за перехода стройотрасли на эскроу-счета

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает повышение цен на недвижимость в связи с переходом на проектное финансирование, однако ситуация должна стабилизироваться в 2020 году. Об этом Греф сообщил на брифинге с журналистами.

"Будут ли реагировать цены? Наверное, тоже будут. Пока тяжело сказать, как, но я не думаю, что драматически. Наверное, цены пойдут вверх. Но мне кажется, что ситуация в следующем году будет стабилизироваться", - сказал Греф, говоря о переходе на проектное финансирование.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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