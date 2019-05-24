Строительство жилья в России в апреле выросло на 6,7%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объем строительства жилья в России в апреле 2019 года составил 4,8 млн кв. м, что на 6,7% больше, чем годом ранее, говорится в оперативном докладе Росстата.

В январе - апреле построено 19,6 млн кв. м жилых площадей, что на 2,9% ниже, чем за первые четыре месяца 2018 года.

Всего в апреле 2019 года построено 59,6 тыс. квартир, а в январе - апреле - 256,9 тыс.

В денежном выражении объем строительства в апреле в сопоставимых ценах остался на уровне апреля 2018 года - 635,2 млрд рублей, а по итогам января - апреля - вырос на 0,1%, до 2 трлн 86,5 млрд рублей.