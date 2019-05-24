Мутко допустил введение субсидирования ипотеки при отсутствии снижения ставок

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко допустил возможность введения субсидирования ипотеки, если в течение полугода не произойдет снижения банковских ставок по этому продукту. Об этом он сообщил в ходе съезда "Деловой России".

"Если мы не увидим в эти полгода положительный тренд, нам придется принимать решения", - сказал Мутко.

Позже он уточнил журналистам, что предполагается субсидирование ипотечных ставок для некоторых категорий граждан. В первую очередь, это многодетные семьи, молодые семьи, жители Крайнего Севера. "Также есть механизмы, которые позволят снизить ипотеку на 1-2 п. п. Речь идет о стандартизации этого продукта, переводе его в электронную форму, снижении рисков для банков, более активном выходе на этот рынок других финансовых институтов. Мы рассматривали вопрос, почему бы не задействовать какие-то финансовые возможности государства", - пояснил Мутко.

Как ранее сообщал глава Сбербанка Герман Греф, с 25 мая банк снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривают.